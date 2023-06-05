По факту пропажи подростка в Башкирии возбуждено уголовное дело

Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 17-летнего жителя Белокатайского района республики Тимура Сулейманова, сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.

По версии следствия, днем 30 мая подросток уехал из дома в селе Новобелокатай, его местонахождение неизвестно, «в связи с чем имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетнего могли быть совершены противоправные действия, направленные на причинение ему смерти».

В настоящее время устанавливается местонахождения несовершеннолетнего и обстоятельств его исчезновения.

По данным Telegram-канала Mash Batash, Тимур Сулейманов учился на сварщика в филиале Дуванского многопрофильного колледжа в селе Новобелокатай.

Влада Шипилова

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