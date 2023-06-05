Скончался экс-заместитель председателя гордумы Ижевска Сергей Шишкин

Экс-заместитель председателя гордумы столицы Удмуртии, генеральный директор фирмы ООО «СУ-18» Сергей Шишкин ушел из жизни на 60-м году. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе городской думы, пишет Izhlife. Прощание состоится 6 июня в храме Святителя Василия Великого на Хохряковском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Сергей Шишкин также был депутатом гордумы Ижевска шестого созыва. Свои полномочия он сложил 19 апреля 2018 года. «Он был настоящим профессионалом, ответственным депутатом и добрым, порядочным человеком, многие социальные проекты в районе мы реализовывали вместе. Для меня его уход — большая личная утрата»,— рассказал председатель гордумы Фарит Губаев, выразив слова соболезнования родным и близким скончавшегося.