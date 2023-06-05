Сочинский ЖК «Флора» признан лучшим курортным проектом комфорт-класса в стране

Жилой комплекс «Флора» стал победителем 15-й федеральной премии Urban Awards 2023 в номинации «Лучшая курортная недвижимость комфорт-класса». Проект реализуется федеральным девелопером «Неометрия» в Сочи.

Федеральная премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты России с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды. Церемония награждения состоялась в концертном зале Red Arena курорта Красная Поляна 31 мая. В 2023 году конкурсантами стали рекордные 198 объектов от 128 застройщиков из 63 регионов страны, которые проходили отбор по 100 параметрам.

В финал премии Urban Awards 2023 «Неометрия» вышла в четырех номинациях: клубный дом «Вместе» — в категории «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса», ГК «Нескучный сад» — в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса», ЖК «Флора» — сразу в двух номинациях — «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ЮФО+СКФО» и «Лучшая курортная недвижимость комфорт-класса», в последней из которых проект был признан победителем.

ЖК «Флора» предлагает резидентам уникальные условия для жизни и отдыха на черноморском побережье. Семь 12-этажных домов комфорт-класса расположены в самом зеленом районе Сочи на берегу горной реки Кудепста. Проект гармонично вписан в естественный ландшафт и расположен рядом с живописным Национальным парком с плантацией пробкового дуба и Тисо-самшитовой рощей, объектом природного наследия ЮНЕСКО. На территории жилого комплекса представлены идеальные условия для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха. В шаговой доступности есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура — магазины, школа, детский сад, аптеки и фитнес-центры.

«Мы благодарим жюри премии и все профессиональное сообщество за высокую оценку. Эта победа является гарантом качества и ориентиром для потенциальных покупателей, которые могут еще раз убедиться в высоком качестве нашего проекта. Жилой комплекс "Флора" обладает всеми преимуществами курортной недвижимости, предоставляя жителям прекрасный вид из окна, близость к пляжам и горным массивам. Он предназначен для людей, которые хотят сочетать отдых в окружении природы и насыщенную событиями жизнь в крупнейшем курортном городе России»,— отмечает коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Напомним, что ЖК «Флора» также занял первое место в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» в национальном конкурсе CREDO-2022 и получил диплом «ТОП-ЖК 2022» за «Лучший мастер-план жилого комплекса». Проект является победителем в номинации «Лучшая новостройка России» портала «Всё о стройке», а в 2023 году вошел в шорт-лист премии «Рекорды рынка недвижимости» как «Семейный объект №1». ЖК «Флора» внесен в реестр «Умных многоквартирных домов» (ЕРЗ.РФ) с присвоением класса Е.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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https://neometria.ru/ Застройщик: ООО СЗ «РАФСТРОЙ», ООО СЗ «Азбука жилья», ООО СЗ «Зелёная горка». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.