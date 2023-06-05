Авиакомпания «Россия» возобновила авиарейсы из Бегишево в Москву

Авиакомпания «Россия» в июне решила возобновить прямые рейсы между Бегишево и Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского аэропорта.

Рейсы будут выполняться каждый день, а в июне дважды в сутки. Между Бегишево и Москвой будут летать самолеты Superjet 100 в двухклассной компоновке (75 мест в классе Эконом и 12 мест в классе Бизнес).

Из Москвы рейсы будут отправляться в 6:55 и в 14:40 и прилетать в Бегишево в 8:45 и 16:30, соответственно. А в обратном направлении отправление запланировано на 9:45 и 17:20 с прилетом в 11:45 и 19:20.

"Ъ-Казань"