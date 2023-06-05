В Ейске завершили капремонт спорткомплекса «Юность»

В Ейске капитально отремонтировали спорткомплекс «Юность». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С просьбой отремонтировать здание, построенное в 1985 году, к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратился житель города в 2021 году. По поручению главы региона в здании отремонтировали кровлю, фасад, подвальные помещения, а также благоустроили прилегающую площадь. Спорткомплекс начал работать в апреле 2023 года. В нем около 700 детей и подростков занимаются баскетболом и прыжками на батуте.

«Мы делаем все, чтобы у жителей края была возможность заниматься спортом профессионально или на любительском уровне. Для этого планомерно выделяем средства из бюджета на обновление спортивных комплексов. В 2022 году привели в порядок семь таких объектов, в текущем году после ремонта откроем восемь»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что помимо ремонта объектов строят новые универсальные спорткомплексы шаговой доступности, центры единоборств, игровые и воркаут-площадки. За пять лет на Кубани создали 135 таких учреждений, в 2023 году достроят еще 50. За счет этого около 3 млн человек, или более 60% населения, систематически занимаются физкультурой и спортом. К 2030 году власти Кубани рассчитывают увеличить этот показатель до 70%.

Спортивные объекты на Кубани возводят по краевым программам и нацпроекту «Демография». Особое внимание уделяется возведению спорткомплексов с бассейнами. В начале года в Краснодаре открыли Дворец водных видов спорта. По поручению Вениамина Кондратьева бассейны планируют построить в Армавире, Староминском и Приморско-Ахтарском районах.

Татьяна Ручкина

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