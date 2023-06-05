СКР возбудил дело после убийства на стройплощадке в Приморском районе Петербурга

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ). Утром 5 июня на стройплощадке, расположенной на Глухарской улице в Приморском районе, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,— сообщает пресс-служба СКР.

По данным городских СМИ, погибший — директор небольшой строительной компании «Монолит» Виктор Алиев 1975 года рождения. Согласно одной из версий, 48-летний бизнесмен приехал на совещание с генеральным подрядчиком. Киллер выстрелил в жертву из пистолета марки ТТ не менее семи раз, а затем скрылся на автомобиле Daewoo Nexia. Следователи рассматривают версию заказного убийства.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург