Юговской комбинат не смог оспорить решение налоговой о взыскании 110 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в удовлетворении заявления об оспаривании решения ФНС. Общество пыталось добиться признания недействительным ненормативного акта налоговой, которым комбинату было доначислено более 110 млн руб. НДС, штрафов и пеней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

По версии налогового органа, комбинат незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил два вида сычужных продуктов, которые нельзя относить к молочным, поэтому ставка НДС для комбината должна рассчитываться на уровне 20%.

Представители комбината не согласны с позицией ФНС. По их данным, при производстве этих продуктов использовались компоненты из молока, а изготавливались они по технологии молочных продуктов. Представители министерства агропромышленного комплекса Прикамья считают, что взыскание денег приведет к проблемам в молочной отрасли региона. Прокуратура региона поддержала позицию ФНС.

В итоге судья Елена Завадская отказала в удовлетворении требований Юговскому комбинату. Его представители заявили, что 100% будут обжаловать этот судебный акт. Собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к минагропрому края, пояснил, что министерство будет поддерживать позицию комбината в апелляции. «Если решение вступит в силу, то, думаю, комбинат найдет способ выплатить деньги, - говорит он, - но негативные последствия испытает не только он, но и, например, небольшие поставщики молока».