Площадь перед челябинским аэропортом благоустроят к 1 ноября

Благоустройство привокзальной площади аэропорта Челябинска планируется завершить к 1 ноября. На дизайн-проект и выполнение работ ранее было выделено 18,5 млн руб., сообщают в пресс-службе «Курчатова».

В ходе благоустройства на территории площадью 2,4 га будут высажены 1,7 тыс. деревьев и кустарников, цветы, установят качели и лавочки. Сейчас идут работы по обновлению парадного въезда, сквера и площади вокруг парковок.

«Возле главного въезда в аэропорт с двух сторон от дороги высаживаются кедры, что придаст величественность въездной зоне. Чуть дальше высаживаются хвойные деревья и кустарники: ели и можжевельник. Можжевельник будет высажен плотной живой изгородью по ломаной зигзаговой линии», — дополняют в пресс-службе аэропорта Челябинска.

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