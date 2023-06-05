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Торгово-развлекательный комплекс в Ярославле объявил о реконструкции

ТРК «Альтаир» в Ярославле объявил о реконструкции крыла здания под термальный комплекс. Сообщение об этом опубликовано в социальных сетях ТРК.

ТРК "Альтаир"

ТРК "Альтаир"

Фото: Ъ-Ярославль

ТРК "Альтаир"

Фото: Ъ-Ярославль

В «Альтаире» сообщают, что часть магазинов в центре уже сменили свою дислокацию. «В ближайшее время в ТРК "Альтаир" начнется масштабная реконструкция целого крыла здания и парковки, по окончании которой наш комплекс значительно преобразится»,— заявили в торгово-развлекательном комплексе.

В апреле 2023 года пресс-служба группы компаний «Основа» объявила об открытии в центре «Альтаир» в Ярославле термального комплекса, который будет расположен на площади в 13 тыс. кв. м. Согласно схеме, предложенной ТРК «Альтаир», новый объект займет значительную часть первого этажа здания. Он обозначен как «городской курорт».

ТРК расположен в Дзержинском районе Ярославля. Первая очередь «Альтаира» была сдана в 2006 году, общая площадь торгово-развлекательного комплекса составляет 60 тыс. кв. м.

Андрей Иванов

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