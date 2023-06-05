Банк «Центр-инвест» в числе лучших ESG проектов России

1 июня в Москве состоялся форум «Лучшие ESG проекты России». Банк «Центр-инвест» стал лауреатом категории «ESG-трансформация бизнеса» и представил рейтинговую модель оценки ESG-рисков кредитов МСП.

Фото: Банк «Центр-инвест»

Форум «Лучшие ESG проекты России» — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления. Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» Александр Долганов принял участие в мероприятии и выступил с докладом об опыте банка по использованию нефинансовой оценки кредитов на основе внедренной в 2022 году модели ESG-рейтингов кредитов МСП.

ESG-рейтинг является экспресс-оценкой эффективности управления компанией экологическими, социальными и управленческими рисками. Данные рейтинги банк использует при формировании заключения о платежеспособности клиента наряду с традиционным финансовым анализом деятельности.

Банк «Центр-инвест» — один из крупнейших региональных банков Юга России, реализующий на практике бизнес-модель ESG-банкинга. Помимо системы ESG-рейтингов, банк реализует программу энергоэффективности, внедряет «зеленые» продукты, а также ведет оценку углеродного следа — объема выбросов углекислого газа от прогнозируемого потребления всех энергетических ресурсов в многоквартирном доме.

Банк ведет непрерывную работу по повышению финансовой грамотности населения, успешного старта начинающих предпринимателей и нового роста действующих бизнесов. На сегодня банк инвестировал в Цели устойчивого развития 418,8 млрд рублей, в Национальные проекты — 389,8 млрд рублей.

ПАО КБ «Центр-инвест»