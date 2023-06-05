«Клирлайт рус» должен выплатить «Башкиравтодору» 28,3 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии обязал ООО «Клирлайт рус» выплатить АО «Башкиравтодор» 22,1 млн руб. основного долга и 6,1 млн руб. неустойки за выполнению работ по комплексному благоустройству дворов в Уфе.

Установлено, что в 2021 году стороны заключили два договора подряда: первый стоимостью 15,5 млн руб. по благоустройству дворов пяти домов и второй стоимостью 12,6 млн руб., включающий дворы девяти домов. «Клирлайт рус», как отметил заказчик, оплатил выполненные работы не полностью. Задолженность по первому договору составила 9,5 млн руб., второй договор не был оплачен. Досудебная претензия «Башкиравтодора» осталась без ответа, после чего компания обратилась в суд.

ООО «Клирлайт рус» зарегистрировано в 2014 году в Московской области, принадлежит Сергею Макееву. В 2022 году чистая прибыль составила 8,6 млн руб. при выручке 293,4 млн руб. Компания стала участником скандального дела. В 2019 году ГКУ «Хозяйственное управление» без проведения торгов заключило госконтракт с «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на поставку пиксельных елок на сумму более 115 млн руб. Позже УФАС Башкирии выявило нарушения в закупке и потребовало вернуть средства в федеральный бюджет. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что конструкции были поставлены из Республики Беларусь через трех посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя. В прошлом году арбитражный суд Московской области обязал «Клирлайт рус» исполнить предписание Управления ФАС по Башкирии, перечислив в федеральный бюджет 115,5 млн руб. дохода.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком в Башкирии, принадлежит республике. В 2022 году при выручке 11,2 млрд руб. чистая прибыль составила 29,1 млн руб.

Влада Шипилова

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