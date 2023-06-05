Средний уровень доходности от сдачи квартиры в Казани составил 4,5%

В среднем уровень доходности от сдачи однокомнатной квартиры на вторичном рынке в мае составил 4,5%. Исследование провели специалисты ЦИАН. По данному показателю Казань 33-е место среди городов РФ.

Срок окупаемости от сдачи квартиры на вторичном рынке составляет 22,4 года. Средняя стоимость такого жилья равна 5,85 млн руб.

Набережные Челны в этом рейтинге оказались на две строчки выше Казани. Здесь уровень доходности от сдачи квартиры в среднем составляет 5%, срок окупаемости — 20,1 года, а стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке — 3,4 млн руб.

"Ъ-Казань"