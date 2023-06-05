The Times: скорая помощь вынуждена брать с собой на вызовы полицейских

В Великобритании бригадам скорой помощи рекомендовано брать с собой на выезды по некоторым адресам наряд полиции. В стране насчитывается несколько тысяч домов и квартир, где медикам может грозить нападение или проявление агрессии со стороны пациентов. Такие данные удалось получить газете The Times от службы скорой медицинской помощи системы здравоохранения Великобритании (NHS) по закону о свободе информации.

По данным службы, более чем по 1,2 тыс. адресов скорой помощи рекомендован выезд с полицейскими из-за риска нападения. Только в северо-восточных районах Англии по более чем по 1,5 тыс. адресов врачам грозят агрессия и насилие, включая вербальное, со стороны пациентов.

Сотрудники скорой помощи оставляют комментарии к обстоятельствам совершенных ими выездов. Под некоторыми адресами есть, например, такие: «Пациент хранит под подушкой топор», «За домом спрятан зазубренный нож, есть опасность», «Стреляет/обливает кислотой» или «Пациент настроен негативно к скорой помощи».

В 2018 году за нападение на сотрудника полиции, пожарной службы или скорой помощи при исполнении ими обязанностей в Великобритании стали наказывать лишением свободы на срок до одного года. В 2020-м срок удвоили. Однако, как показало исследование, проведенное благотворительной организацией Transform Justice, несмотря на увеличение срока, число случаев нападения на сотрудников скорой помощи выросло и число повторных нападений не сократилось.

Две трети осужденных за такие нападения после освобождения вновь совершают подобные преступления. С 2018 года было зарегистрировано около 130 тыс. случаев нападений на сотрудников скорой помощи. За это же время было вынесено почти 50 тыс. приговоров, из них более 12 тыс.— только за 2022 год.

Специалисты Transform Justice считают, что за нападение на врачей суды должны выносить максимально жесткие приговоры. Мягкие наказания и короткие сроки, по мнению представителей организации, не становятся сдерживающим фактором для нарушителей, а лишь загружают суды.

В МВД Великобритании уже заявили, что не потерпят нападений на сотрудников экстренных служб. Профессиональная организация College of Paramedics, объединяющая более 12 тыс. сотрудников службы скорой помощи, назвала опубликованные The Times цифры шокирующими и призвала суды выносить более жесткие приговоры за нападение на врачей скорой помощи.

Алена Миклашевская