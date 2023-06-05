На Ямале из-за непогоды возможны перебои в работе паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги

Движение на паромной переправе по маршруту Салехард —Лабытнанги может 5 июня происходить с перебоями, сообщили на странице «ВКонтакте» департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. Из-за ухудшения погодных условий переправа может быть закрыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра, 6 июня в Салехарде минимальная ночная температура составит +9 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов. Преимущественно облачно, возможен небольшой дождь. Ветер от 4 до 7 м/с. В Лабытнанги 6 июня максимальная дневная температура составит +17 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер до 7 м/с.

Полина Хабарова

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