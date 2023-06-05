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Коммерсантъ FM
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Сериал по мотивам «Последнего богатыря» снимет режиссер «Вампиров средней полосы»

Режиссер Антон Маслов снимает сериал по мотивам российской приключенческой трилогии Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь». Как сообщили РБК в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, сериал получит название «Последний богатырь. Наследие».

В пресс-службе Start сообщили, что в основе сюжета — история, разворачивающаяся спустя 20 лет после событий третьей части фильма («Последний богатырь: Посланник Тьмы»). Детали об актерском составе в пресс-службе не назвали.

Антон Маслов — режиссер фильма «Поехавшая» (2023 год), сериалов «Вампиры средней полосы» (первый сезон; 2021), «ИП Пирогова» (2018), второго сезона «Отеля ''Элеон''».

Главный герой трилогии «Последний богатырь» — Иван, который попадает в волшебную страну под названием Белогорье, населенную персонажами русских народных сказок. Первая часть трилогии вышла в октябре 2017 года, премьера последней части состоялась в 2021-м. В совокупности фильмы собрали в прокате более $80 млн. Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов.

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