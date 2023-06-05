Из Сочи возобновляют авиарейсы в Хабаровск и Владивосток

Пассажирские авиаперевозки по маршруту Сочи — Хабаровск, а также Сочи — Владивосток вновь доступны с 5 июня, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Регулярные рейсы между городом-курортом и Дальним Востоком уже возобновила авиакомпания «Ай Флай». В первый понедельник июня открыты полеты в Хабаровск, в пятницу стартуют полеты во Владивосток, а с 10 июня откроется прямой рейс по новому направлению в Читу.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Сочи, на Дальний Восток будут летать на авиалайнеры Airbus A330-200 вместимостью до 370 пассажиров.

Рейсы Сочи — Хабаровск будут осуществляться по понедельникам и средам. Вылет из Сочи в 10:30 по местному времени, прилет в Хабаровск в 02:15 по местному времени. Время перелета составляет 8 часов 45 минут.

Во Владивосток самолеты будут вылетать из аэропорта Сочи по пятницам в 10:30 и по воскресеньям в 17:00 по местному времени. Время прилета во Владивосток соответственно в субботу в 03:00 утра и в понедельник в 09:15 по местному времени. Продолжительность полета составит 9 ч 15 мин.

В Читу из Сочи можно будет вылететь по субботам в 10.30 утра, прилет — в 23.40 по местному времени. Время в пути составит 7 ч 10 мин, а разница во времени между Сочи и Читой +6 часов.

Андрей Пугачев