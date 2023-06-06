Атом преткновения

Стоило зиме закончиться, а ценам на газ в ЕС перейти к снижению, как европейские чиновники забыли о дружном стремлении к энергетическим реформам и вернулись к привычным склокам. «Зеленая сделка», которая должна помочь Европе отказаться от ископаемого топлива (читай: от российского газа) в пользу ВИЭ, опять оказалась под угрозой срыва. Причиной стал вечный вопрос: считать атомную энергетику зеленой или нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

После начала боевых действий РФ на Украине со стороны европейских стран послышались громкие заявления о необходимости ускорить реализацию «Зеленой сделки» для достижения независимости от российских поставок топлива. Но перейти от слов к делу оказалось непросто. После нескольких месяцев переговоров Европарламент с горем пополам утвердил новые параметры директивы о ВИЭ (ключевой документ «Зеленой сделки»), предполагающие увеличение доли зеленой выработки в энергобалансе ЕС хотя бы до 42,5% к 2030 году по сравнению с текущей целью в 32%. Изначально Европарламент предлагал цель в 45%, но столкнулся с сопротивлением большинства стран ЕС, имеющих более реалистичные планы. Для сравнения: в 2021 году доля ВИЭ в ЕС составляла около 22%.

Выстраданное решение все равно может провалиться: в мае документ сняли с голосования, а переговоры вернулись на новый виток, пишут западные СМИ. Инициатором пересмотра документа стала Франция, решившая еще побороться за право АЭС получить заветный зеленый статус — залог финансирования новых атомных проектов. Франция — вторая в мире и первая в ЕС по мощности АЭС (61 ГВт, или 62% от общей выработки в стране).

Франция, по выражению западных СМИ, буквально взяла директиву о ВИЭ в заложники и завела переговоры в тупик. Париж требует увеличить вклад АЭС в достижение цели «Зеленой сделки», а также признать зеленым водород, выработанный с помощью энергии АЭС. Пока такой водород получил лишь уничижительный статус «низкоуглеродного». На стороне Франции традиционно выступают Словакия, Венгрия, Польша и Чехия, также желающие получить деньги на развитие пусть дорогих в строительстве, но дешевых в эксплуатации энергоблоков.

Яростный противник атомных строек — Германия, закрывшая в 2023 году последние АЭС в стране. Берлин делает ставку на ветряные и солнечные электростанции, чья совокупная доля выработки в стране составляет около 37% по итогам 2022 года. По данным источников Bloomberg, политики Германии не хотят идти на уступки. Берлин утверждает, что борется против атомной энергии во имя безопасности, но есть подозрения, что такой аргумент используется в первую очередь для борьбы с более дешевыми и эффективными конкурентами в соседней стране. Как сообщает агентство, президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник обсудит за ужином возможность компромисса с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.