Более 30 тысяч рублей похитили у жителя Удмуртии под предлогом получения приза от банка

В Воткинске в полицию обратился 51-летний местный житель, который рассказал о краже с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В частности, в одном из мессенджеров мужчина получил сообщение от банка с предложением пройти опрос по качеству обслуживания, а за это ему обещали денежное вознаграждение. Для получения приза он ввел реквизиты своей кредитной карты, однако вместе денег получил сообщения о списании с карты 31 тыс. руб.

В настоящее устанавливаются причастные к преступлению лица.