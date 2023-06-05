ГК «Фитофарм» планирует инвестировать 1,6 млрд рублей в создание промпарка в Анапе

Кубанская группа компаний «Фитофарм», выпускающая биологически активные добавки, планирует создать первый промышленный парк в Анапе. Об этом пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько.

По словам господина Хмелько, ГК «Фитофарм» создаст парк на площади в 20 га. Срок реализации проекта — 2027 год. Здесь будут размещены как производственные мощности группы компаний, так и предприятия других резидентов.

Соглашение между властями и инвестором планируется подписать на ПМЭФ-2023.

Анастасия Назарова