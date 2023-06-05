В Екатеринбурге 6 июня не будут работать телевидение и радио

Во вторник, 6 июня, в Екатеринбурге не будут работать телевидение и радио из-за технических работ. Отключение запланировано с 08:00 до 15:00, говорится в сообщении на сайте Цифрового эфирного телевидения.

В частности, не будут работать каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Звезда», «Орфей», «Екатеринбург», «Вера», «Комсомольская правда», «Воскресение», «Серебряный дождь».

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями»,— следует из сообщения.

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