В Башкирии на поддержку СНТ выделят 250 млн рублей

В текущем году на поддержку садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Башкирии выделят 250 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в этом году упрощен и дополнен новыми мерами господдержки порядок поучения субсидий СНТ. Так, появилась возможность привлекать подрядные организации на проведение строительства и ремонта объектов внутренней инфраструктуры. Также в Башкирии увеличен период возмещения затрат: компенсацию можно будет получить за текущий и два предыдущих года. Республиканские власти дополнительно компенсируют 50% затрат стоимости купленного оборудования для ремонта систем водоснабжения и первичных средств пожаротушения и 90% затрат на закупку готовых металлических конструкций площадок ТКО.

Кроме того, по итогам конкурса на звание «Лучшее садовое товарищество» десять проектов садовых товариществ Башкирии получат по 500 тыс. руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте