В Башкирии на поддержку СНТ выделят 250 млн рублей

В текущем году на поддержку садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Башкирии выделят 250 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, в этом году упрощен и дополнен новыми мерами господдержки порядок поучения субсидий СНТ. Так, появилась возможность привлекать подрядные организации на проведение строительства и ремонта объектов внутренней инфраструктуры. Также в Башкирии увеличен период возмещения затрат: компенсацию можно будет получить за текущий и два предыдущих года. Республиканские власти дополнительно компенсируют 50% затрат стоимости купленного оборудования для ремонта систем водоснабжения и первичных средств пожаротушения и 90% затрат на закупку готовых металлических конструкций площадок ТКО.
Кроме того, по итогам конкурса на звание «Лучшее садовое товарищество» десять проектов садовых товариществ Башкирии получат по 500 тыс. руб.