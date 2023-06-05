Экс-главу Гиагинского района Адыгеи оштрафовали за загрязнение почвы химически вредными веществами

Бывшего главу Гиагинского района Адыгеи Александра Бутусова оштрафовали на 100 тыс. руб. за действия, которые привели к загрязнению почвы химически вредными веществами и причинению 3,3 млн руб. ущерба собственникам земли и муниципальному образованию. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Чтобы избежать штрафа за неисполнение судебного решения о рекультивации несанкционированной свалки коммунальных отходов вблизи станицы Гиагинская экс-глава Гиагинского района весной 2019 года организовал захоронение этих опасных отходов на землях сельхозназначения. Когда он понял, что участок загрязнен химическими веществами, он предоставил его в аренду жительнице района. Из-за этого произошло загрязнение почвы, а собственникам земли и муниципальному образованию был нанесен ущерб в виде трудновосполнимых экологических потерь на более чем 3,3 млн руб.

Бывшего чиновника признали виновным по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), но освободили от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления. По ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) суд оштрафовал его. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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