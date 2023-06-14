За 2022 год кубанские IT-компании удвоили объем привлеченных грантов по венчурным схемам. Только по итогам хакатонов объем инвестированных в отрасль средств в прошлом году превысил 70 млн руб. Кроме того, в связи с возросшими киберугрозами бюджет активнее финансирует защиту государственной информационной инфраструктуры, доведя уровень импортозамещения по этому направлению до 95%. Эксперты фиксируют не только увеличение количества проектов на кубанском рынке информационных технологий, но и активное инвестирование в развитие самой IT-инфраструктуры региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня особую актуальность приобрели проекты в области IT-безопасности, что обусловлено нынешней военно-политической обстановкой

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сегодня особую актуальность приобрели проекты в области IT-безопасности, что обусловлено нынешней военно-политической обстановкой

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

IT для бизнеса

По данным главы Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольги Лукашевой, на Кубани в последние годы стала популярной и показала эффективность практика проведения хакатонов — соревнований IT-команд, где они ищут пути для решения задач, возникающих перед бизнесами из других отраслей. По данным эксперта, в прошлом году кубанские девелоперы инвестировали в продукты, созданные во время таких хакатонов, 70 млн руб.

Так, в августе 2022 года одна из краснодарских команд заинтересовала крупного кубанского девелопера платформой, которая консолидирует данные по всем объектам застройщика, позволяет включать в нее агентов, обеспечивая их максимально полной и актуальной информацией, и за счет цифровизации ряда процессов помогает более качественно и оперативно решать задачи, которые стоят перед участниками рынка недвижимости. В результате застройщик и команда разработчиков создали совместную компанию ITRielt (ООО «Айти Риэлт») для реализации этого проекта.

«Система интересна тем, что она комплексная. Агент получает возможность работать максимально автономно от застройщика, фиксировать за собой клиента. Покупатель получает лучшее предложение от агентов с расчетом всех деталей, вплоть до размера платежа, учитывающего программы банка и застройщика. В итоге компания кратно увеличивает продажи через агентский канал за счет привлечения клиентов из любой точки России. По нашим расчетам, процесс продажи квартиры включает в себя порядка сотни операций, мы своим продуктом оцифровали и оптимизировали большинство из них»,— рассказывает директор компании Александр Ленский.

Сейчас команда проекта ставит перед собой задачу выхода на общероссийский и международный рынки, в частности интерес к новому цифровому продукту проявили застройщики Белоруссии, Турции, ОАЭ, Таиланда.

Идеальные для грантов

По данным Фонда развития инноваций Краснодарского края, в прошлом году в IT-проекты Кубани было привлечено 97,2 млн руб. грантовой поддержки федерального Фонда содействия инновациям. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году. Тогда объем грантовой поддержки составил 51,2 млн руб.

Одним из получателей гранта из этого фонда является команда исследователей и разработчиков в области искусственного интеллекта под руководством Юрия Дубенко, которая занимается разработкой программного обеспечения с открытым исходным кодом и библиотек к нему для обучения мобильных роботов с помощью алгоритмов коллективного искусственного интеллекта.

Разрабатываемое программное обеспечение позволит обучать роботов, взаимодействующих между собой и совместно решающих общие задачи. В частности, в ходе реализации первого этапа гранта программисты команды создают ПО, которое научит роботов искать выходы из лабиринта. Юрий Дубенко поясняет, что этот вариант задачи призван продемонстрировать имеющиеся возможности, в целом же создаваемые методы для многоагентных интеллектуальных систем будут обеспечивать решение и других задач. В частности, такие разработки могут найти практическое применение в робототехнике через создание сервисов по доставке заказов мобильными роботами.

«Люди со стороны могут посчитать, что решаемая программистами задача похожа на ту, которую выполняет робот-пылесос. Однако разрабатываемые алгоритмы являются несравнимо более продвинутыми, реализуемыми с помощью методов иерархического обучения с подкреплением для многоагентных интеллектуальных систем»,— говорит господин Дубенко.

По его словам, просто библиотек по нейросетям сегодня уже много, а библиотек с открытым исходным кодом, которые используют возможности коллективного искусственного интеллекта, крайне мало, особенно российских. Пока этим направлением, говорит представитель IT-сферы, больше занимаются в США (Microsoft, Google, Amazon), Великобритании и Китае, где уже есть пилотные варианты, которые пытаются внедрять. «В России это направление только начинает развиваться (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Казань, появляется в Краснодаре). Но это суперперспективно»,— рассказывает айтишник.

Написание исходного открытого кода и размещение его в открытом доступе на GitHub запланировано на август текущего года. Далее на базе разработанной библиотеки с открытым исходным кодом специалисты планируют развитие коммерческих сервисов c привлечением профессионального сообщества разработчиков, заинтересованных в развитии технологий в данной области.

Самым значимым проектом в отрасли на Кубани является строительство IT-парка на улице Тихорецкой в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Парк для айтишников

На сегодняшний день самый значимый инвестиционный проект в IT-сфере Кубани — создание первого в регионе инновационного центра развития информационных технологий. Его строит научно-производственное предприятие «МВС». Он полностью реализуется за счет частных средств инвестора. Объем инвестиций — свыше 300 млн руб., площадь комплекса будет достигать 20 тыс. кв. м, количество рабочих мест для специалистов, которые будут там работать, по сравнению с первоначальными планами увеличилось вчетверо и на сегодняшний день достигло 500. Завершить строительство планируется в 2025 году. На данный момент инвестор уже возвел цокольный и первый этажи здания, уточнили «G» в краевом департаменте информатизации и связи.

Руководитель Ассоциации цифрового развития Кубани Сергей Грабский отмечает, что этот IT-парк должен стать «мозговым центром», где будут созданы все необходимые технические и бытовые условия для работы айтишников. Там предусмотрены бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационная инфраструктура. Также центр станет площадкой для подготовки специалистов в сфере цифровых технологий, поможет создать условия для замкнутого цикла производства — от идеи до конечного продукта.

«Этот проект потому так важен, что IT-компаниям принципиально быть на одной территории, чтобы происходил там обмен мнениями, велась совместная реализация больших проектов»,— рассказывает Сергей Грабский.

По его словам, проект IT-парка является самым значимым, потому что на сегодняшний день является единственным направленным на инфраструктуру отрасли. Остальные проекты — это скорее инвестиции компаний в свои продукты.

Из таких наиболее перспективными в ассоциации выделяют проект компании Mind Simulation, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта. Одна из них переводит текст в голос и применяется, например, в озвучке компьютерных игр. Стартап GoTalent, создаваемый в помощь HR-отделам, направлен на эффективную оценку компетенций специалистов. Проекты цифровизации жилищных комплексов, в числе которых платформа HomyApp и контроллеры от «КТМ групп», ProDeleco, PromUC, позволяют повысить класс цифровизации жилья по технологии ЕРЗ и конкурентоспособность на рынке, улучшить потребительские качества для жителей и четкость работы управляющих компаний. Программный продукт «АйТи Новации» DocShell обеспечивает комплексную информационную безопасность предприятия и соблюдение требований законодательства о защите персональных данных и критической инфраструктуры. Также в ассоциации отмечают проекты по созданию дронов компании «МВС» и видеокамер, применяемых при создании системы безопасности регионов («НИЦ-Технологии»).

Инвестиции под контракт

Среди IT-продуктов немало тех, которые государство закупает для непосредственного решения конкретных задач. В частности, сегодня одними из самых актуальных являются задачи по развитию государственной информационной системы (ГИС).

Как правило, средства на это предусматриваются в госпрограммах и планируются в бюджетах. При такой схеме нередко расходы на разработку соответствующего софта полностью ложатся на компании и покрываются за счет средств, получаемых разработчиками через госконтракты.

Один из таких проектов выполняет краснодарская компания «Вангард софт», которая разрабатывает программное обеспечение для аппаратного программного комплекса «Безопасный город».

«Для обывателя система ”Безопасный город” — это просто система видеокамер. Но по сути это диспетчерская служба муниципального и регионального уровней, куда будут стекаться сведения от всех государственных информационных систем, начиная от видеонаблюдения и заканчивая датчиками уровня воды в реках, системой 112, системой оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, мониторинга состояния инцидентов, ситуационным центром губернатора. В настоящее время работы идут по Краснодару и Сочи, но в дальнейшем система будет охватывать весь край»,— рассказывает глава «Вангард софт» Виктор Тонконог.

Актуализировался инфобез

Сергей Грабский рассказывает, что сегодня особую актуальность приобрели проекты в области IT-безопасности, что обусловлено нынешней военно-политической обстановкой. По его данным, число инцидентов, связанных с атаками на информационные системы различных сфер деятельности, как в целом в РФ, так и на территории Краснодарского края остается стабильно высоким. В 2022 году общее количество зарегистрированных атак увеличилось более чем в два раза. Ежедневно атакам подвергаются сотни информационных систем государственных организаций и бизнеса, функционирующих на территории Кубани, отмечает он.

«Это не мифические вещи — мы уже неоднократно становились свидетелями взломов радиостанций. Еще пару лет назад системы оповещения не требовали такого уровня информационной безопасности. А сейчас уже по новым нормам объекты ГИС начали оснащать средствами, защищающими от несанкционированных подключений. Сегодня и в нашем, и в других регионах объекты ГИС активно оснащаются системами шифрования»,— говорит Виктор Тонконог.

По его словам, проекты в области инфобезопасности в основном ориентированы на решение задач госуправления. Проекты с оборонной составляющей, разумеется, засекречены. Но еще одной крупной группой пользователей систем инфобеза являются банки. По данным эксперта, повышение требований к информационной безопасности привело к росту потребностей в специалистах в этой сфере, зарплата у которых за последние два года выросла в три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Безопасный город» — это не просто система видеокамер, а диспетчерская служба муниципального и регионального уровней

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Безопасный город» — это не просто система видеокамер, а диспетчерская служба муниципального и регионального уровней

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Виктор Тонконог считает, что на сегодняшний день тонким местом в реализации многих проектов в области защиты ГИС является то, что новые задачи требуют и нового «железа», и нового софта, но самое главное — в существенно больших объемах, а также в разы более дешевого ПО.

«Чтобы обеспечить безопасность, например, элементов региональной системы оповещения в одном районе, нужно оснастить соответствующим оборудованием порядка 80–90 точек. Если брать стандартное оборудование, то выйдет 50 тыс. руб. на одну точку. Оно функциональной нагрузки не несет, но если умножить на количество элементов, получается дорого. А их еще нужно обслуживать, менять элементы. Поэтому в идеале они должны стоить по 3 тыс. руб. Таких предложений сейчас нет, и на самом деле это первоочередная задача, которую сегодня надо решать. Примерно та же история с программным обеспечением»,— добавляет эксперт.

Как отмечает Сергей Грабский, государство поставило задачу до 2025 года произвести полный программный и аппаратный переход на объектах критической информационной инфраструктуры. В ходе этого перехода должно быть обеспечено производство отечественных продуктов, начиная с операционных и заканчивая прикладными утилитами. При этом для того, чтобы импортозамещение в IT-сфере протекало оперативно и бесшовно, главная роль должна быть за региональными системными интеграторами, которые после перехода займутся поддержанием стабильной работы систем.

В департаменте информатизации и связи Кубани рассказывают, что в рамках работы по защите государственной информационной инфраструктуры от компьютерных атак власти региона в 2022 году довели уровень импортозамещения при закупках программного обеспечения до 95%.

Государство вкладывается в IT

Для поддержания IT-отрасли в прошлом году на федеральном уровне принят пакет мер. Ряд дополнительных льгот разработан администрацией Краснодарского края. В частности, снижены налоговые ставки для компаний, использующих упрощенную систему налогового обложения. Если объектом налогообложения являются доходы, то налоговая ставка снижена с 6 до 1%. Если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов,— с 15 до 5%. Данная преференция будет действовать в период до 2024 года. Также увеличен размер налогового вычета с 50 до 70%. Предполагается, что это позволит бизнесу компенсировать инвестиционные расходы и повысит их активность.

Однако, рассказывает Виктор Тонконог, самое главное, что изменилось за последний год,— это существенное увеличение объемов государственного инвестирования в IT-проекты и ощутимое упрощение процедур получения грантов. По его наблюдениям, преимущественно государство инвестирует в проекты, связанные с искусственным интеллектом, созданием средств шифрования, другие направления информационной безопасности.

«Если раньше это была проблема, нужно было ходить и пороги обивать без гарантий получить деньги на проект,— сейчас, если у тебя есть живой проект и ты подаешь заявку, то финансирование выделяется»,— отмечает он.

Также он обратил внимание на существенное упрощение процедур. «Раньше были какие-то люди, которые у тебя деньги просили за получение финансирования. Сейчас же государство выделяет менеджера, который тебя консультирует, помогает выполнить условия для получения гранта, и все это бесплатно. Кроме того, все стало крайне прозрачно. Если в финансировании проекта отказывают, то обязательно дают разъяснение, чего конкретно не хватило: технической проработки или бизнес-идеи. В этом смысле объективно то, что было еще два года назад, и то, что сейчас, это небо и земля. Какой в итоге мы получим эффект, пока говорить сложно, но работа идет очень большая»,— рассказывает он.

Михаил Волкодав