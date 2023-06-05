«Соллерс» готовится к производству модели Atlant по технологии полного цикла

Компания «Соллерс» в данный момент готовится к производству модели Atlant по технологии полного цикла на заводе в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подготовка ведется по плану по развитию и локализации автомобилей бренда Sollers. В данный момент специалисты проводят пуско-наладку сварочного оборудования, включая новый сварочный кондуктор, настройку траектории роботов в окрасочных камерах и адаптацию конвейерной системы под финальную сборку модели Sollers Atlant.

Также компания объявила о том, что она ищет 100 новых работников по 25 направлениям.

"Ъ-Казань"