Житель Самарской области осужден за повреждение высоковольтного подземного кабеля

Оставлен в силе приговор в отношении жителя Самарской области, который, по версии следствия, вывел из строя высоковольтный подземный кабель местной сетевой компании и повредил интеллектуальную систему учета электроэнергии. Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее силовики установили, что подсудимый организовал незаконную врезку в указанный кабель. Он сделал это для того, чтобы электроснабжение на местный завод по производству стройматериалов поступало без учета энергии. Сумма нанесенного ущерба превысила 3,5 млн руб.

Были возбуждены уголовные дела по ч.1. ст. 215.2, ч.2 ст. 165 УК РФ. В январе 2023 года Чапаевский городской суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 350 тыс. руб. Защита подсудимого пыталась оспорить приговор, но безуспешно.

Георгий Портнов