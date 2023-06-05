Жителю Лабинского района Кубани грозит 20 лет тюрьмы за наркоторговлю

В полиции Лабинского района Краснодарского края завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном распространении наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили правоохранители, мужчина приобрел N-метилэфедрон и мефедрон в интернете, расфасовал на дозы и планировал распространить через закладки.

Полицейские нашли при личном досмотре в одежде у подозреваемого 40 свертков с наркотическими веществами. По итогам досмотра у накодилера было изъято свыше 100 г наркотиков.

По информации краевого ГУ МВД России, было возбуждено уголовное дело. На время проведения следственных мероприятий фигуранта поместили под стражу. В настоящее время расследование завершено, и материалы дела переданы в суд. Теперь фигуранту грозит 20 лет колонии за незаконное распространение мефедрона в Краснодарском крае.

Андрей Пугачев