Сувенирные наборы «Шаймуратов» обойдутся в 1,2 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» заключило контракт на поставку 100 сувенирных наборов «Шаймуратов» с индивидуальным предпринимателем Ольгой Губачевой, сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 1,2 млн руб. Второй участник аукциона, не названный в протоколе, предлагал исполнить договор по аналогичной стоимости.

Наборы из четырех видов меда, чая с травами, двух безалкогольных бальзамов, должны быть упакованы в деревянные кейсы с изображением генерала Минигали Шаймуратова на коне в момент кавалерийской атаки на фоне гор, рек и лесов.

Товар необходимо поставлять до конца декабря текущего года по заявкам заказчика.

В 2022 году Ольга Губачева заключала контракт с ГКУ «Хозяйственное управление» на поставку сувенирных наборов за 1,5 млн руб.

Майя Иванова

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