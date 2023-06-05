В Тимашевске полиция начала проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи

В Тимашевске по факту причинения телесных повреждений фельдшеру скорой помощи начата проверка и назначено проведение экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях прошла информация о якобы нападению фельдшера скорой помощи. По данным telegram-канала «Телейтайп Краснодар», на медработника Георгия К. во время ночного вызова в микрорайоне Южный напал мужчина и едва не задушил. Медиков вызывала девушка, которая жаловалось на боли в плече.

Олег Исаев

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