«Строитель» отремонтирует тротуары в Арзамасе за 29,5 млн рублей

Нижегородское АО «Строитель» стало победителем открытого конкурса на ремонт тротуаров в Арзамасе. Стоимость контракта незначительно снизилась, подрядчик выполнит работы за 29,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

«Строителю» нужно до 30 сентября 2023 года заменить дорожное покрытие, уложить тактильную плитку и установить бортовые камни на 11 участках улиц города общей протяженностью 5 км.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Строитель» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в октябре 1996 года с уставным капиталом 21,2 млн руб. Основной деятельностью является строительство зданий. Генеральный директор и владелец — Алексей Нестеров. По итогам 2022 года выручка составила 1,2 млрд руб. (+31% к 2021 году), чистая прибыль — 19,2 млн руб. (выросла в 4,4 раза).

Елена Ковалева