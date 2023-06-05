В ходе СВО погиб моряк из Переславля

В ходе проведения спецоперации под Херсоном погиб 22-летний Никита Иванов из Переславля-Залесского Ярославской области. Мужчина служил по контракту, сообщили в администрации Переславского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Переславля-Залесского Фото: администрация Переславля-Залесского

По данным администрации, Никиту Иванова призвали на службу в армию в 2020 году, после он остался служить по контракту в военно-морском флоте. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание с погибшим состоится 6 июня, отпевание пройдет в храме Александра Невского в Переславле. Похоронен Никита Иванов будет на Аллее Славы на кладбище в селе Большая Брембола.

Алла Чижова