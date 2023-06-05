Между Ростовом и Ейском с 10 июня начнет курсировать пригородный поезд

Из Ростова в Ейск по выходным и праздничным дням начнет ходить пригородный поезд, сообщает пресс-служба СКЖД.

Из донской столицы состав будет отправляться в 06:45, прибывая к месту назначения в 09:55. В обратный путь поезд будет отбывать в 17:48, возвращаясь в Ростов в 20:41.

Состав будет совершать остановки в Батайске, Орловке-Кубанской, Староминской-Тимашевской, Старощербиновской. Стоимость билета — 487 руб.

«На пригородном направлении Ростов-на-Дону – Ейск будут ходить современные рельсовые автобусы РА-3. Они используются на неэлектрифицированных участках железных дорог», — сообщает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова