В Краснодаре будут судить лже-сотрудников ФСБ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, которые под видом сотрудников ФСБ требовали у жителя Краснодара 8 млн руб. Пособницей злоумышленников была 19-летняя девушка, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодару краю. Дело по обвинению четырех фигурантов в покушении на мошенничество передано в суд.

Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным краевого следственного управления СК РФ, в январе 2022 года 27-летний обвиняемый в одной из социальных сетей познакомился с мужчиной, выдав себя за сотрудника ФСБ России. В ноябре 2022 года злоумышленник узнал, что в отношении его знакомого полиция расследует уголовное дело, в связи с чем он решил обмануть мужчину. Злоумышленник привлек к криминальной схеме своего 28-летнего знакомого, которому предложил сыграть роль сотрудника ФСБ – якобы сослуживца злоумышленника. Для убедительности сообщники переименовали в своих телефонах друг друга якобы как офицеров ФСБ. Мнимые сотрудники госбезопасности убеждали жителя Краснодара, что они якобы имеют возможность обеспечить прекращение его уголовного преследования, за что потребовали 8 млн руб. Девушка и 21-летний родственник злоумышленников обеспечивали злоумышленников средствами связи.

Потерпевший сообщил о ситуации в правоохранительные органы, 8 декабря 2022 года при получении первой части требуемой суммы в объеме 500 тыс. руб. один из злоумышленников был задержан. На время следствия и суда двоим фигурантам дела были избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества, еще два фигуранта находятся под

Анна Перова, Краснодар