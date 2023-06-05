В Ярославле возбудили уголовное дело за насилие к подростку

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении двух 40-летних мужчин, подозреваемых в насилии в отношении 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления СКР.

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В ведомстве уточнили, что факт применения насилия к несовершеннолетнему зафиксирован в видеозаписи, размещенной в соцсетях. На видео два мужчины заставляют молодого человека встать на колени. Следствие считает, что подозреваемые нанесли подростку «удары в область головы».

По данным СК, инцидент произошел около футбольного поля в поселке Дубки Ярославской района. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании меры пресечения»,— говорится в сообщении ведомства.

Областная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Алла Чижова