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Найдена компания для завершения стройки проблемного ЖК «Космолет» в Самаре

Работы по жилому комплексу «Космолет» в Самаре может завершить ООО «Аквапорт». Об этом сообщил на заседании регионального арбитражного суда руководитель банкротящейся фирмы-застройщика ООО «Кольцо» Михаил Жуков. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Жуков М.Г. в судебном заседании пояснил, что на сегодняшний день заключен план-график, также заключены договора займа с ООО "Аквапорт", как только будет заключен

договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Кольцо", денежные средства,

вырученные с продажи, пойдут на достройку проблемного объекта»,— говорится в сообщении.

В суде выяснилось, что имеющиеся средства и стройматериалы позволят возвести объект до конца года. ЖК «Космолет» находится на пересечении ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Он числится в государственном реестре проблемных объектов долевого строительства.

После окончания строительства ЖК «Космолет» будет включать три секции по 32 этажа каждая. Общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию будет равна около 70 тыс. кв. м.

Георгий Портнов

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