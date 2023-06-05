Банк России выявил 31 черного кредитора в Приволжье с начала года

Волго-Вятское управление Банка России за первый квартал 2023 года выявило четыре финансовые пирамиды, 31 черного кредитора и еще пять нелегальных компаний, действовавших в 11 регионах Приволжья.

В том числе, в Нижегородской области работали два черных кредитора, одна пирамида и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.

«Большинство финансовых пирамид продолжают действовать по привычному алгоритму, когда выплаты первым участникам производятся за счет средств новичков. Черные кредиторы, как и в прошлом году, в большинстве случаев продолжали работать под вывеской комиссионных магазинов. При этом фактически эти нелегалы предоставляли услуги ломбарда, выдавая займы под залог имущества»,— рассказали в ВВГУ ЦБ РФ.

Эксперты Банка России рекомендуют перед тем, как подписать договор с финансовой организацией, внимательно прочитать все пункты соглашения и проверить саму компанию на сайте регулятора, где опубликован список нелегальных кредиторов.

Анастасия Еремина