На фоне массовых отравлений Роспотребнадзор проверит продажи сидра в Башкирии

В связи с массовым отравлением сидром в Димитровграде Ульяновской области Управление Роспотребнадзора по Башкирии проведет мониторинг такой продукции в республике, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе ведомства.

«Наши специалисты пройдутся по магазинам в рамках мониторинга и посмотрят, есть ли вообще такая продукция на полках магазинов республики»,— отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что пока информации о наличии фактов продажи такой продукции в Башкирии нет.

Сегодня стало известно, что от отравления сидром умерли 11 человек: девять — в Димитровграде Ульяновской области, двое — в Новокуйбышевске Самарской области. По информации ульяновского управления Роспотребнадзора, отравившиеся употребляли напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области, передает РИА Новости.

Влада Шипилова

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