В Сочи почти вдвое увеличили финансирование муниципальных программ

В Сочи в 2023 году на финансирование муниципальных программ выделят 42,8 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

84% средств выделяется на семь программ: «Развитие отрасли «Образование», «Благоустройство», «Дорожная деятельность», «Обеспечение доступным жильем», «Развитие инфраструктуры», «Поддержка ЖКХ» и «Развитие отрасли «Культура». На 1 июня было освоено более 22% от предусмотренного лимита.

На реализацию четырех нацпроектов предусмотрели 4,4 млрд руб. При этом уже к концу года объем средств превысит 5,5 млрд руб. В рамках нацпроекта «Культура» выполнили все мероприятия, технически оснастив Литературно-мемориальный музей Островского. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за пять месяцев освоили более 87% от предусмотренного лимита. Мероприятия по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках нацпроекта планируют завершить до сентября.

«Необходимо обеспечить максимальное участие города в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий, исходя из потребностей тех или иных отраслей экономики»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В 2023 году Сочи участвует в 15-ти краевых программах. По ним в экономику курорта привлекут более 28 млрд руб.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram