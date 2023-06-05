В Перми отремонтировали дом 1941 года постройки

В Перми завершен капитальный ремонт трехэтажного многоквартирного дома на ул. Советская 1, расположенный напротив социокультурного пространства «Завод Шпагина». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По состоянию на январь 2023 износ дома, построенного в 1941 году, составлял 80%, при этом дом не был признан аварийным. В ходе рабочего выезда на объект губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил отремонтировать дом до 1 июня за счет софинансирования из регионального бюджета в виде субсидии.

Подрядчик отремонтировал крышу, фасад и фундамент. В ближайшее время в доме обновят системы электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения. На эти цели из регионального бюджета направлено порядка 10,8 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в доме на ул. Советской, 1 будет зарегистрировано региональное отделение российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».