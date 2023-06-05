В Ростове оцифровали и представили 100 подлинников художника-мариниста Айвазовского

Обновленная мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0». заработала в Ростове-на-Дону. Она создана на основе анимированных картин великого художника и является частью цикла «Великие русские живописцы» от креативной студии «Р-Арт», которая входит в структуру ГК «ДонЭкспоцентр». Об этом сообщили представители компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Следующая фотография 1 / 8 Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр» Мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море. 2.0» Фото: ГК «ДонЭкспоцентр»

Экспозиция развернута на площадке торгового центра «Парк». Для этого мультимедийного проекта 100 подлинников из Феодосийской картинной галереи, Русского музея, Третьяковской галереи и др. музеев РФ перевели в цифровой формат и анимировали. «Перед посетителями выставки картины предстанут на огромных панорамных полотнах и экранах различной конфигурации, создавая эффект реального присутствия среди бушующих волн, — рассказали в компании. — По сути это — красочный фильм. Для него был разработан сценарий, который включает, в том числе, и редчайшие факты из жизни знаменитого мариниста. Сценарий был подготовлен при содействии экспертов по творчеству Ивана Айвазовского из картинной галереи в Феодосии».

Мультимедийная экспозиция не ограничивается морским направлением в творчестве художника. В рамках выставки представлены работы живописца на исторические и религиозные темы, а также работы, которые Айвазовский создавал во время путешествий в Италию, Голландию, Францию и др. страны.

«Неотъемлемой частью мультимедийного проекта является интерактивная экспозиция, где иллюстрированные информационные стенды, сенсорные панели с подробными сведениями и интересными фактами позволяют глубже изучить жизненный путь художника, а 3D-голограммы и фотозоны — приобщиться к творчеству Ивана Айвазовского», — добавили в пресс-службе ГК «ДонЭкспоцентр».

Напомним, Иван Айвазовский — самый известный в мире художник-маринист. Он стал первым российским живописцем, чьи картины были выставлены в Лувре.

Владимир Андреев