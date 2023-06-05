ПСБ поддержал VII международный полумарафон «ЗаБег.РФ»

Забег начался в 9-00 по московскому времени вне зависимости от часовых поясов во всех регионах Российской Федерации. ПСБ выступил генеральным партнером мероприятия и представил свою корпоративную команду, которая в Ижевске насчитала 52 участника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Калашников Спорт Фото: Калашников Спорт

В столице Удмуртии в рамках спортивного мероприятия около 1000 участников преодолели дистанции 1 км, 5 км, 10 км или 21 км. Маршрут был проложен от улицы Кирова до улицы 14-й через набережную Ижевского пруда и улицу Милиционную. В забеге приняли участие не только жители Удмуртии, но и участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Мурманска и Норильска. Некоторые участники пришли с семьями. Самый маленький бегун 2023 года рождения преодолел 500-метровую трассу вместе с родителями, а самый возрастной 75-летний участник пробежал 10-километровую дистанцию.

«Международный Забег.РФ является уникальным и по-настоящему семейным праздником спорта, который прививает хорошие привычки регулярных занятий спортом с детства, улучшает здоровье и качество жизни. ПСБ уже не первый год выступает партнером этого праздника бега, а также поддерживает другие спортивные инициативы региона»,— отметил региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

ПСБ популяризирует спорт и здоровый образ жизни, возводит спортивную инфраструктуру в регионах. В Удмуртии банк поддерживает Федерацию биатлона, Федерацию лыжного спорта и проект любительских стартов «Калашников-Спорт». В прошлом году ПСБ открыл в Ижевске Центр уличного баскетбола, построенный в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — детям» при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).