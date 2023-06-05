Фонд развития жилищного строительства Башкирии подал иск к «Региональному фонду»

Арбитражный суд Башкирии назначил на 22 июня рассмотрение иска республиканского Фонда развития жилищного строительства о взыскании с госинвесткомпании «Региональный фонд» (принадлежит республике) 15 млн руб. Суть исковых требований в материалах суда не указана.

Фонд развития жилищного строительства Башкирии зарегистрирован в 2014 году госкомитетом по строительству Башкирии (в настоящее время — министерство строительства и архитектуры). Является заказчиком и генеральным подрядчиком районных администраций по исполнению госконтрактов на предоставление жилья детям-сиротам.

Олег Вахитов

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