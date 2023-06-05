Строительство детской поликлиники в Мотовилихе оценили в 428 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на строительство детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, трехэтажное здание площадью 5,3 тыс. кв. м расположится на ул. Шмидта, з/у 56а. Учреждение будет рассчитано на прием 350 пациентов в сутки. Приступить к работам необходимо 18 июля 2023 года, сдать объект — 17 января 2025 года.

Максимальная цена контракта определена в 428,2 млн руб. Заявки принимаются до 27 июня.