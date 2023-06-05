Для Кубани разработали новые меры поддержки бизнеса в условиях среднего уровня реагирования

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов предложил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионах, на территории которых действует средний уровень реагирования, в том числе на Кубани и в Ростовской области. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на доклад омбудсмена президенту РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Бориса Титова Фото: Telegram-канал Бориса Титова

В частности, господин Титов предлагает оказать поддержку МСП, сельскохозяйственные угодья которых выбыли из оборота по причине нужд обороны. Поддержка может быть организована в виде дотаций и снижения ставок, отсрочки по налоговым платежам. По мнению господина Титова, необходимо провести оценку ущерба и приостановить оплату лизинговых платежей за сельхозтехнику, транспорт и оборудование, которые были физически повреждены. Среди прочих предложений представлен вариант временного субсидирования занятости пострадавших компаний и предприятий туротрасли Крыма и Севастополя.

«Оказать госсубсидирование страховой премии при страховании имущества на указанных территориях»,— говорится в сообщении.

В апреле текущего года правительство РФ, по предложению бизнес-омбудсмена, выделило 1 млрд руб. на меры поддержки регионов со средним уровнем реагирования. .

Анастасия Донскова

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