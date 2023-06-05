Проблемный дом в ЖК «Авиатор» достроят за 17 месяцев

Краевой фонд защиты прав дольщиков заключил соглашение на достройку проблемного дома на ул. Старцева, 143, в жилом комплексе «Авиатор» в Свердловском районе Перми. Завершить работы на объекте подрядчик должен за 17 месяцев. Об этом сообщает краевой минстрой.

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Разрешение на строительство 21-этажного дома было выдано ООО «Авиатор-3» в 2015 году. Планировалось, что дом будет введен в эксплуатацию в 2018 году, но застройщик не исполнил свои обязательства и был признан банкротом. При этом большинство из 340 квартир в строящемся доме уже распроданы. В 2021 году было принято решение о достройке дома.