IATA: авиакомпании мира заработают в нынешнем году почти $10 млрд

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила прогноз на текущий год по состоянию индустрии гражданской авиации. Из него следует, что чистая прибыль авиакомпаний составит $9,8 млрд, что почти вдвое превышает предыдущий прогноз ассоциации. В декабре 2022 года IATA предполагала, что этот показатель по итогам 2023 года составит $4,7 млрд.

«Китай снял ограничения, связанные с COVID-19, в нынешнем году раньше, чем ожидалось. Доходы от грузовых перевозок остаются выше допандемийного уровня, даже несмотря на то, что объемы перевозок не изменились. А что касается затрат, то они несколько сократились. Цены на авиакеросин, хотя и остаются высокими, в первой половине года снизились»,— прокомментировал прогнозы IATA генеральный директор ассоциации Вилли Уолш.

По прогнозу IATA операционная прибыль авиакомпаний вырастет более чем в два раза по сравнению с 2022 годом — с $10,1 млрд до $22,4 млрд. Количество перевезенных пассажиров должно достичь 4,35 млрд человек, что уже близко к показателю 2019 года — 4,54 млрд. Выручка авиакомпаний от пассажирских перевозок должна достичь $546 млрд, что на 27% выше, чем в 2022 году. А вот грузовые перевозки все еще далеки от допандемийных показателей: самолетами в текущем году будет перевезено 57,8 млн тонн, предполагает IATA, что значительно меньше, чем в 2019 году (61,5 млн тонн). Выручка от грузовых перевозок составит $142,3 млрд, что примерно на $65 млрд меньше, чем в прошлом году.

Кирилл Сарханянц