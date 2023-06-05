Уфимский производитель фурнитуры получил участок без торгов

ООО «Инженерно-производственная фирма „Ювента“» без торгов получило в аренду земельный участок в Демском районе Уфы для реализации инвестиционного проекта стоимостью 125 млн руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Инвестор смог получить меру поддержки благодаря упрощенной процедуре предоставления земельных участков для проектов, направленных на импортозамещение.

Проект предполагает расширение действующего производства фурнитуры для дверей из алюминиевого и ПВХ профилей, а также увеличение объемов выпуска комплектующих с 500 тыс. до 1 млн единиц в год, отметил генеральный директор Корпорации Наиль Габбасов. На предприятии создадут 25 новых рабочих мест.

ООО «Инженерно-производственная фирма „Ювента“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2020 года. Владельцами компании являются Руслан Калкаманов и Николай Посохов. В 2022 году выручка предприятия составила 163,5 млн руб., чистая прибыль — 3,23 млн руб.

Майя Иванова

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