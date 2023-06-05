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Филиал ПАО «Россети» обновил автотрансформатор на подстанции в Челябинской области

На подстанции 220 кВ «Чебаркуль» филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала, расположенной в Челябинской области, проведен средний ремонт автотрансформатора. Это повысит надежность электроснабжения жителей города Чебаркуль, с численностью населения 44,6 тыс. человек, а также объектов сельскохозяйственного назначения и Российской железной дороги.

Автотрансформатор является силовым оборудованием, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети.

Также на подстанции с начала года провели техническое обслуживание автоматической установки пожаротушения автотрансформаторов и дизельной генераторной установки. В течение года будет выполнен средний ремонт двух масляных баковых выключателей 110 кВ, а также текущие ремонты трансформаторов, разъединителей и выключателей.

На подстанции 220 кВ «Чебаркуль» установлено два силовых автотрансформатора мощностью 240 и 250 МВА. Проведенные работы повысят надежность электроснабжения потребителей Челябинской области.

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