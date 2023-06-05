«Гаджет станет самым сложным устройством компании»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о конструктивных сложностях устройства, а также о его возможной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Tuite / AFP Фото: Chris Tuite / AFP

5 июня Apple открывает ежегодную всемирную конференцию разработчиков WWDC. На ключевой презентации первого дня точно состоятся анонсы свежих версий операционных систем для различных категорий «яблочных» продуктов. Также, по слухам, стоит ждать новые модели компьютеров Mac. Но самое любопытное событие — дебют гарнитуры дополненной реальности Apple. Новая категория устройств для компании за последние восемь лет.

Конструктивно гаджет, который, вероятно, будет называться Reality One или Reality Pro, станет самым сложным устройством компании за всю ее историю, уверены инсайдеры издания The Information. На рендерах они увидели довольно тонкий изогнутый корпус, который требует разработки первой искривленной материнской платы.

Внешнее покрытие тоже должно быть изогнутым. И, скорее всего, это будет стекло. Большому числу сенсоров и камер надо считывать информацию об окружающем пространстве. И тут инженерам Apple нужно побороть искажения, которые дает стекло с кривизной, что также является нетривиальной задачей.

Конструктивные сложности гарнитуры неизбежно ведут к росту ее себестоимости. Специалисты издания XR DailyNews подсчитали примерную сумму, необходимую для закупки компонентов устройства. Вышло около $1,5 тыс. Отсюда довольно смелые предположения о розничной стоимости новинки — вплоть до $3 тыс.

Но есть соображения ровно противоположного толка: о том, что Apple может продавать гарнитуру, в частности, первое поколение, себе в убыток. Что легко допустить исходя из ситуации на рынке устройств дополненной реальности вообще и прошедшей накануне презентации Quest 3 в частности. Новинка запрещенной в России компании Meta поступит в продажу в сентябре по цене $500. А стоимость прошлой версии и вовсе обещали снизить до $300.

Рабочие завода Luxshare, который является единственным производителем «яблочной» гарнитуры, рассказали The Information, что раньше июля работы по сборке не начнутся. Это косвенно говорит о старте продаж ближе к концу года. В первое полугодие после запуска гаджета ожидаются поставки в объеме около 0,5 млн единиц.