Суд оставил в силе штраф заместителю министра ЖКХ Башкирии Юрию Палтусову

Верховный суд Башкирии оставил без изменений постановление Управления Федерального казначейства по Башкирии, согласно которому в декабре прошлого года заместитель министра ЖКХ Юрий Палтусов был оштрафован на 10 тыс. руб. за нарушение порядка условий предоставления межбюджетных трансфертов (ч.3 ст.15.15.3 КоАП РФ), сообщается на сайте суда. Мотивировочная часть решения еще не опубликована. В феврале аналогичное решение принял Ленинский райсуд Уфы.

Как следует из материалов суда, в августе 2018 года Юрий Палтусов распоряжением главы Башкирии был назначен руководителем регионального проекта «Чистая вода». В 2020 году правительство республики и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство пяти и реконструкцию двух объектов питьевого водоснабжения. Также предполагалось внедрение мембранного метода очистки питьевой воды на одной из станций.

Проведённая проверка выявила, что три из восьми объектов в 2021 году, вопреки соглашению, не были введены в эксплуатацию. Юрий Палтусов заявлял, что эти объекты начали работать в 2022 году.

Венера Хисамова

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