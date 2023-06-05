«Камский кабель» приглашает на выставку «Уголь России и Майнинг»

«Камский кабель» приглашает посетить свой стенд на выставке «Уголь России и Майнинг-2023». С 6 по 9 июня в Новокузнецке на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» технические специалисты и представители продаж специализированной группы «Камского кабеля» ответят на вопросы посетителей, проконсультируют по номенклатуре продукции, расскажут о компании и условиях сотрудничества.

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На стенде предприятия будут представлены образцы новой и уже зарекомендовавшей себя продукции для горнорудной отрасли:

• силовой шахтный кабель со светоотражающими элементами DEEPon;

• саморегулирующиеся нагревательные кабели типа TENon;

• искробезопасный кабель для взрывоопасных зон;

• гибкий экскаваторный кабель;

• взрывобезопасные кабели EPRon;

• гибкий кабель для подключения самоходных вагонов;

• кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена для «умных сетей»;

• огнестойкий кабель для пожарной и охранной сигнализации;



• другая актуальная продукция.

«Камский кабель» входит в число крупнейших производителей кабелей и проводов. Продукция предприятия обеспечивает надежное электропитание передвижных машин и механизмов, установок для шахтных работ и прочего оборудования, используемого в горно-шахтной отрасли. Ежегодно компания разрабатывает новые решения для добывающей промышленности, которые обеспечивают полноценное функционирование оборудования и помогают более эффективно решать задачи клиентов.

Выставка «Уголь России и Майнинг» оказывает большое влияние на процесс развития добывающих предприятий России и является выставкой №1 в мире по технологиям подземной добычи угля. В 2022 году за четыре дня отраслевое мероприятие посетили 44 398 человек, большая часть из которых – специалисты угольной, машиностроительной, металлургической промышленности и других смежных отраслей. В этом году более 400 предприятий из России, Казахстана, Республики Беларусь, Китая, Турции, Индии примут участие в международной горнопромышленной выставке, на которой будет представлено более 5 тыс. единиц промышленной техники, оборудования и материалов.

Бесплатный электронный билет можно получить на сайте выставки https://www.ugolmining.ru/#!/

Дата: 6–9 июня 2023 года

Место: Новокузнецк, ВК «Кузбасская ярмарка» (ул. Автотранспортная, 51)

Время:

6–8 июня – 10:00–18:00



9 июня – 10:00–16:00

Увидимся на выставке «Уголь России и Майнинг-2023»!

ООО «Камский кабель»